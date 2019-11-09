عبر صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي عن سعادته بأداء عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق مع منتخب مصر الأوليمبي.

منتخب مصر الأوليمبي بدأ مشوار أمم إفريقيا تحت 23 عاما بالانتصار على مالي بهدف مقابل لا شيء، في لقاء شهد مشاركة عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 74.

وقال المنياوي: "سعيد للغاية بما قدمه عبد الرحمن مجدي مع المنتخب الأوليمبي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "أرى أنه كان من الأفضل مشاركته لفترة أطول خلال المباراة".

وأردف "ولكنها في النهاية وجهة نظر الجهاز الفني ورؤيته".

وعن أسلوب لعب الإسماعيلي في المباريات الودية، قال المنياوي: "الجهاز الفني عاد للعب بالطريقة التقليدية".

وأوضح "المدرب فضل أن يلعب بأسلوب اعتاد عليه اللاعبين بدلا من تغيير طريقة اللعب في هذا الوقت".

وكان الجهاز الفني للإسماعيلي يعتزم الاعتماد على ثلاثي كقلب دفاع بدل من ثنائي مع تغيير طريقة اللعب تماما، ولكن في النهاية لم يحدث ذلك.

الإسماعيلي خسر بنتيجة 2-0 ضد نادي مصر في ثاني تجاربه الودية بعد مواجهة الإنتاج الحربي التي خسرها بنتيجة 2-1.

وكان الإسماعيلي قد خسر بنتيجة 1-0 من حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الرابعة يوم 18 أكتوبر الماضي، قبل توقف مسابقة الدوري لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 6 نقاط من 4 مواجهات خاضها حتى الآن.

وحددت لجنة المسابقات في وقت سابق يوم 30 نوفمبر المقبل لمواجهة الإسماعيلي والاتحاد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري، فيما يواجه الدراويش طنطا يوم 3 ديسمبر في الجولة الخامسة.

وكان الإسماعيلي قد فاز بنتيجة 2-0 ضد الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية.

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