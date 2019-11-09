أس: حارس ليفانتي ينجو من أزمة الانتخابات

السبت، 09 نوفمبر 2019 - 17:23

كتب : FilGoal

أيتور فيرنانديز - ليفانتي

شهدت الساعات الأولى من اليوم السبت انفراج أزمة أيتور فيرنانديز حارس مرمى ليفانتي مع هيئة الانتخابات العامة في إسبانيا.

أيتور كان مهددا بالغياب عن فريقه في مواجهة أتليتك بلباو ظُهر الأحد على ملعب سان ماميس بالجولة 13 للدوري الإسباني، بسبب اختياره للإشراف على إحدى اللجان الانتخابية! (طالع التفاصيل)

لكن صحيفة "أس" أفادت أن هيئة الانتخابات العامة ستسمح لـ أيتور بالتواجد مع فريقه ليفانتي، بعد قبولها الالتماس الثاني الذي قدمه النادي.

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الصحيفة أفادت أنه في أسوأ الأحوال، لن يكون على أيتور التواجد في اللجنة الانتخابية المنوط بالإشراف عليها سوى عند نصب الصناديق في الثامنة صباحا، وبعدها يمكنه الرحيل.

باكو لوبيز مدرب الفريق الذي تمنى حل الأزمة خلال المؤتمر الصحفي أمس الجمعة، ضم أيتور بالفعل لقائمته التي تواجه بلباو، والتي لا يتواجد فيها سوى حارس مرمى آخر هو داني كارديناس.

وكان أيتور قد تم استدعائه من قبل هيئة الانتخابات للإشراف على إحدى اللجان يوم الأحد ضمن الانتخابات العامة في مملكة إسبانيا.

في إسبانيا، يتم استدعاء مواطنين بشكل عشوائي ليتواجدوا بشكل إجباري في اللجان الانتخابية لتغطية غياب مُراقب الصندوق بشكل اضطراري.

بالتالي على من يتم اختياره، أن يتواجد في اللجنة الانتخابية منذ الثامنة صباحا وحتى نهاية وقت التصويت مساءً.

لسوء حظ ليفانتي، فقد وقع الاختيار على حارس مرماه أيتور، ليكون متواجدا في مسقط رأسه موندراجون، إحدى مدن إقليم الباسك.

ليفانتي يعاني بالفعل من إصابة حارس مرماه الاحتياطي أوير أولازابال، ولو غاب أيتور، لاضطر المدرب لوبيز إلى الاعتماد على أحد حراسه الشبان الذين لم يشاركوا أبدا في مسيرتهم مع الفريق الأول.

مباراة بلباو في ملعب سان ماميس تقام في الثانية ظُهرا بتوقيت إسبانيا، ولحسن حظ أيتور، فإن بلدته لا تبعد كثيرا عن مدينة بلباو، مما يمكنه من الوصول إلى ملعب المباراة في وقتٍ قصير لو سُمح له بالمغادرة باكرا.

ويعد أيتور أكثر حراس مرمى الدوري الإسباني قياما بالتصديات هذا الموسم، وكان أحد أبطال الفوز الكبير على برشلونة 3-1 في الجولة الماضية.

ويحتل ليفانتي المركز 11 في الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، وفاز في آخر مباراتين بالمسابقة.

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