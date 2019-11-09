مدرب غانا: سنبذل أقصى ما لدينا أمام مصر

السبت، 09 نوفمبر 2019 - 00:47

كتب : عاطف شادي

إبراهيم تانكو - ريجوبير سونج

أبدى إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأوليمبي، ارتياحه لرد فعل لاعبيه في الشوط الثاني من مواجهة الكاميرون.

غانا خطفت التعادل بهدف لكل طرف أمام الكاميرون في الجولة الأولى لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. (طالع التفاصيل)

وصرّح تانكو بعد المباراة: "المباراة الأولى في أي بطولة تكون دائما مهمة، والتعادل كان عادلا وجيدا بالنسبة لنا".

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وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "نفكر الآن في مواجهة مصر المقبلة".

وأكمل: "كنا متأخرين ولم نظهر بشكل جيد في الشوط الأول، لكن نجحنا في العودة".

وواصل: "أجريت بعض التعديلات التي كانت إيجابية وأسفرت عن هدف التعادل".

وأتم: "مباراة مصر لن تكون سهلة، وسنبذل قصارى جهدنا أمام أصحاب الأرض.

وتلعب غانا يوم الإثنين المقبل أمام مصر صاحبة الأرض التي بدأت المشوار بالفوز 1-0 على مالي.

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