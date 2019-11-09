لا جديد يُذكر.. كهربا يغيب عن خسارة عاشرة لـ أفيش في البرتغال

السبت، 09 نوفمبر 2019 - 00:38

كتب : FilGoal

كهربا - ديسبورتيفو أفيش

أصبح الأمر معتادا. ديسبورتيفو أفيش يخسر من جديد في الدوري البرتغالي.

أفيش الذي يضم بين صفوفه محمود عبد المنعم "كهربا" خسر على أرضه ووسط جماهيره بثنائية مقابل هدف أمام جل فيسنتي في الجولة الـ 11 من الدوري البرتغالي.

كهربا لم يشارك في المباراة ولم يجلس على مقاعد البدلاء، بعدما قرر المدرب استبعاده من القائمة النهائية للفريق.

أخبار متعلقة

أمير مرتضى: الزمالك لا يرحب بعودة كهربا.. تصريحاتي فُهمت بشكل خاطئ البديل كهربا يشارك في هزيمة معتادة لـ أفيش ضد بورتو في غياب كهربا.. أفيش يواصل نتائجه الكارثية بعد إقالة إيناسيو رسميا – إقالة إيناسيو من تدريب أفيش كهربا

السنغالي يفيس باراي افتتح التسجيل أولا لـ جل فيسنتي في الدقيقة 35 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

قبل أن يعود اللاعب ذاته ويسجل في الدقيقة 43 من خطأ قاتل من حارس مرمى أفيش الذي خرج من مرماه وفشل في إبعاد الكرة لتسقط أمام باراي الذي وضعها داخل الشباك.

وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول، سجل كيفين يامجا هدف أفيش الوحيد.

هدف لم يُغير في النهاية من واقع الخسارة العاشرة لأفيش في الدوري من أصل 11 مباراة لعبها الفريق حتى الآن.

ويقبع ديسبورتيفو في المركز الأخير بـ 3 نقاط فقط من 11 مباراة، بينما ارتقى جل فيسنتي للنقطة الـ 13 في المركز التاسع.

طالع أيضا

قصة مثيرة وغريبة لمنتخب مصر لكرة السرعة

الكاميرون وغانا يقدمان هدية لمصر الأوليمبي

القصة "الحقيقة" لمفاوضات فينجر وبايرن

مصطفى محمد ينصر منتخب مصر

طرد كريم حافظ في لقطة مثيرة

في البرتغال كهربا أفيش جل فيسنتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

حوار – البدري يتحدث عن "صداع مركز المهاجم".. بديل السعيد وحالة حسين الشحات 2 ساعة | مصر
مدرب غانا: سنبذل أقصى ما لدينا أمام مصر 3 ساعة | حلم طوكيو 2020
منساه رجلا لـ مباراة بلاده غانا أمام الكاميرون 3 ساعة | حلم طوكيو 2020
لا جديد يُذكر.. كهربا يغيب عن خسارة عاشرة لـ أفيش في البرتغال 3 ساعة | أوروبا
سونج: فقدنا التركيز فتلقينا هدفا متأخرا.. سنعالج أزمة إهدار الفرص 3 ساعة | حلم طوكيو 2020
مواعيد مباريات السبت 9 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة – نهائي آسيا ويوم كروي ناري 3 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي" 2 رسميا - انضمام أحمد أيمن منصور لـ منتخب مصر بدلا من أيمن أشرف 3 مؤتمر #ليلة_الأبطال - مارسيلو عن تصريح "صورة صلاح": حاولت التحلي بالاحترام 4 بالفيديو - إصابة +18.. سون يبكي بعد تدخل كسرت على إثره ساق جوميش

قد ينال إعجابك