لا جديد يُذكر.. كهربا يغيب عن خسارة عاشرة لـ أفيش في البرتغال

أصبح الأمر معتادا. ديسبورتيفو أفيش يخسر من جديد في الدوري البرتغالي.

أفيش الذي يضم بين صفوفه محمود عبد المنعم "كهربا" خسر على أرضه ووسط جماهيره بثنائية مقابل هدف أمام جل فيسنتي في الجولة الـ 11 من الدوري البرتغالي.

كهربا لم يشارك في المباراة ولم يجلس على مقاعد البدلاء، بعدما قرر المدرب استبعاده من القائمة النهائية للفريق.

السنغالي يفيس باراي افتتح التسجيل أولا لـ جل فيسنتي في الدقيقة 35 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

قبل أن يعود اللاعب ذاته ويسجل في الدقيقة 43 من خطأ قاتل من حارس مرمى أفيش الذي خرج من مرماه وفشل في إبعاد الكرة لتسقط أمام باراي الذي وضعها داخل الشباك.

وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول، سجل كيفين يامجا هدف أفيش الوحيد.

هدف لم يُغير في النهاية من واقع الخسارة العاشرة لأفيش في الدوري من أصل 11 مباراة لعبها الفريق حتى الآن.

ويقبع ديسبورتيفو في المركز الأخير بـ 3 نقاط فقط من 11 مباراة، بينما ارتقى جل فيسنتي للنقطة الـ 13 في المركز التاسع.

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