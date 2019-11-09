سونج: فقدنا التركيز فتلقينا هدفا متأخرا.. سنعالج أزمة إهدار الفرص
السبت، 09 نوفمبر 2019 - 00:33
كتب : عاطف شادي
أشاد ريجوبير سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأوليمبي، بمستوى لاعبيه أمام غانا.
الكاميرون تعادل 1-1 أمام غانا في أولى جولات المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما. (طالع التفاصيل)
وصرّح سونج بعد المباراة: "المباراة كانت رائعة، سعيد بمستوى اللاعبين، فقد نجحوا في صناعة العديد من الفرص على مرمى غانا".
وأوضح خلال حديثه في المؤتمر الصحفي: "الكاميرون تعاني من غيابات، فهناك 4 لاعبين مؤثرين لم ينضموا للمنتخب، والمباراة المقبلة سنستعيد لاعبين اثنين منهم على الأقل".
وأكمل: "سأعمل على تصحيح الأخطاء خلال الأيام المقبلة، خصوصا ظاهرة إهدار الفرص".
وأتم: "شباكنا تلقت هدفا متأخرا بسبب نقص خبرات اللاعبين الذين فقدوا تركيزهم".
وتلعب الكاميرون في الجولة الثانية أمام مالي التي خسرت بهدف دون رد أمام مصر في الافتتاح.
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