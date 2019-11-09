بالفيديو – لم يروا النور منذ إسقاط مانشستر سيتي.. نورويتش يخسر أمام واتفورد

السبت، 09 نوفمبر 2019 - 00:12

كتب : FilGoal

أندري جراي - واتفورد - نورويتش سيتي

واصل فريق نورويتش سيتي سلسلة اللا انتصار في الدوري الإنجليزي، بعدما سقط في فخ الهزيمة أمام واتفورد.

نورويتش خسر على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل لا شيء أمام واتفورد في افتتاح الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

منذ الانتصار على مانشستر سيتي في الجولة الخامسة بثلاثية مقابل هدفين، ولم يعرف نورويتش سيتي طعم الانتصارات، ليس ذلك فقط، بل لم يحقق سوى نقطة وحيدة.

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ولعب نورويتش 6 مباريات بعد الفوز على مانشستر سيتي. خسر 5 مباريات وتعادل مرة، والآن جاء موعد الخسارة السادسة.

خسارة نورويتش هذه المرة جاءت أمام الفريق الذي لم ينجح في تحقيق أي انتصار منذ بداية الموسم.

واتفورد انتصر وحقق انتصاره الأول في الدوري، ونورويتش واصل السقوط.

جيرارد دولوفيو افتتح التسجيل سريعا لواتفورد بعد خطأ قاتل من مدافع نورويتش، ليخطف لاعب برشلونة السابق الكرة وينطلق داخل منطقة الجزاء ويسجل في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 52 عزز أندري جراي تقدم فريقه بهدف رائع بالكعب بعد عرضية داخل منطقة الجزاء.

وخرج كريستيان كاباسيلي مدافع واتفورد مطرودا بعد حصوله على إنذارين.

طرد لم يُغير من واقع انتصار واتفورد الأول الذي أوصل الفريق للنقطة الثامنة ليصل للمركز الـ 18 بالتساوي مع ساوثامبتون.

بينما أصبح نورويتش سيتي في المركز الأخير على سلم الترتيب برصيد 7 نقاط فقط.

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