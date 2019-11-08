قائمة برشلونة – عودة سواريز أمام سيلتا فيجو

عاد لويس سواريز لقائمة برشلونة قبل مواجهة سيلتا فيجو بعد تعافيه من الإصابة.

برشلونة يستقبل سيلتا فيجو غدا السبت على ملعب كامب نو، في الجولة 13 للدوري الإسباني.

واستدعى إرنستو فالفيردي مدرب الفريق 19 لاعبا، من بينهم سواريز الذي غاب عن مباراة سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا بعد خروجه مصابا أمام ليفانتي قبل أسبوع.

ويتوجب على فالفيردي استبعاد لاعب واحد قبل إعلان تشكيلته الأساسية ودكة بدلائه للمباراة.

وشهدت القائمة استدعاء موسى واجي الظهير السنغالي، في ظل إصابة جوردي ألبا.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، فيما يحتل سيلتا المركز 18 برصيد 9 نقاط، ويخوض مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد أوسكار.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو

الدفاع: جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – صامويل أومتيتي – نيلسون سيميدو – - موسى واجي - سيرجي روبيرتو – جونيور فيربو

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – أرتور ميلو – إيفان راكيتيتش – فرينكي دي يونج – أرتورو فيدال

الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان – أنسو فاتي – عثمان ديمبيلي

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