مدرب مالي بعد السقوط أمام مصر: لم نخسر البطولة.. وسان جيرمان رفض تواجد لاعبه معنا
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 21:49
كتب : عاطف شادي
تحدث فانيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي الأوليمبي عقب الخسارة أمام مصر، مشيرا إلى "خسرنا مباراة ولم نخسر البطولة".
منتخب مصر الأوليمبي انتصر على منتخب مالي بهدف مصطفى محمد في افتتاح البطولة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. (طالع التفاصيل).
وقال مدرب مالي: "المباراة كنت صعبة للغاية أمام منتخب مصر".
وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "حاولنا الانتصار ولكننا لم ننجح".
وأردف "حظوظنا قائمة. خسرنا مباراة ولم نخسر البطولة وأفكر الآن في تحفيز اللاعبين لما هو مقبل. حضرنا إلى القاهرة بطموحات كبيرة رغم الظروف الصعبة التي عانينا منها".
وأوضح "هناك مجموعة من اللاعبين وصلوا اليوم فقط ولذلك لم يظهروا بشكل جيد، كذلك نادي باريس سان جيرمان رفض تواجد موسى سيسوكو معنا".
وأشار "أثق في المجموعة المتواجدة معي وقدرتهم على رفع اسم منتخب مالي عاليا وتحقيق هدفنا".
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هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2019
البلدوزر مصطفى محمد يفتتح باب التسجيل للفراعنة 💥
🇲🇱 0 - 1 🇪🇬#AFCONU23 #beINAFCON pic.twitter.com/y4v0kIEdrO
ويلعب منتخب مصر أمام منتخب غانا يوم الإثنين المقبل في الجولة الثانية من البطولة الإفريقية، بينما يلعب منتخب مالي أمام الكاميرون في نفس اليوم.
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