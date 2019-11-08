لاعب يوفنتوس: رونالدو يقضي أغلب الوقت عاريا

أشاد دوجلاس كوستا لاعب يوفنتوس، بالبنية الجسدية لزميله كريستيانو رونالدو.

وصرّح كوستا عبر محطة إسبورتي إنتراتيفو البرازيلية: "لطالما اهتممت بطعامي، وأشعر بالتأثير الإيجابي لذلك في عمر التاسعة والعشرين".

وكشف: "دائما ما نرى رونالدو عاري الصدر، وبنيته الجسدية رائعة".

وأكمل: "هذا يحفز بقية اللاعبين، فجميعنا نريد امتلاك جسد مماثل".

وأتم "منذ وصول رونالدو للنادي، نسبة الدهون انخفضت في جسد معظم اللاعبين، إنه يساعدنا كثيرا خارج الملعب".

كوستا كان بطلا لـ يوفنتوس في مواجهة لوكوموتيف موسكو بدوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

الجناح البرازيلي دخل بديلا ونجح في خطف هدف الانتصار الثمين بالثواني الأخيرة من المباراة.

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