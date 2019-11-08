رمضان صبحي بعد لقاء مالي: الأداء سيتحسن لا تقلقوا.. وأتمنى حضور جماهيري أكبر

تحدث رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأوليمبي عقب انتصار الفراعنة الأول في بطولة إفريقيا، مشيرا إلى "المكسب كان هاما للغاية والأداء سيصبح أفضل".

منتخب مصر الأوليمبي انتصر على منتخب مالي بهدف مصطفى محمد في افتتاح البطولة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. (طالع التفاصيل).

وقال رمضان صبحي: "مباريات الافتتاح دائما ما تكون صعبة للغاية والأهم تحقيقنا للانتصار".

وأضاف في تصريحاته مع تايم سبورتس عقب المباراة "الأداء لم يكن جيدا ولكن دائما مباريات الافتتاح تكون صعبة، ولكن لا تقلقوا الأداء سيصبح أفضل في المباريات المقبلة".

وأوضح "منذ فترة طويلة ولم نلعب أي مباريات رسمية. توقف المباريات المحلية أثر علينا فلم أشارك في أي مباراة منذ ما يقرب الشهر، ولكن لا نبحث عن مبررات".

وتابع "مالي منتخب جيد وأحمد الله على الانتصار".

ووجه رمضان صبحي رسالة إلى الجماهير المصرية قائلا: "أشكر بشدة الجماهير المصرية على حضورها في الملعب ومؤازرتنا، ولكن أتمنى أن يكون الحضور بشكل أكبر في المباريات المقبلة".

وأشار "نحن نعلم المسؤولية التي تقع علينا وهدفنا هو إسعاد الشعب المصري".

وأتم "نعلم أننا لم نقدم الأداء الجيد ولكن الكل قاتل بروح عالية للغاية. وأشكر اللاعبين للغاية على تلك الروح".

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هدف ⚽️



البلدوزر مصطفى محمد يفتتح باب التسجيل للفراعنة 💥



🇲🇱 0 - 1 🇪🇬#AFCONU23 #beINAFCON pic.twitter.com/y4v0kIEdrO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2019

ويلعب منتخب مصر أمام منتخب غانا يوم الإثنين المقبل في الجولة الثانية من البطولة الإفريقية.







































































































































































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