مؤتمر شوقي غريب: الإصابات بسبب الشد العصبي.. خروج مصطفى محمد بتعليمات من الطبيب

أوضح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي سبب الإصابات البدنية التي ضربت اللاعبين أثناء مواجهة مالي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

مصطفى محمد وصلاح محسن خرجا بسبب الإجهاد في المقابل تعرض ناصر ماهر للإصابة في الكتف وخرج مبكرا قبل مرور ربع ساعة من بداية اللقاء.

شوقي غريب قال في المؤتمر الصحفي عقب الفوز 1-0: "الإصابات بسبب الشد العصبي وليست بسبب جهد زائد أو مشاكل في التدريبات".

وأضاف "المباريات الافتتاحية تكون متوترة بجانب الشد العصبي للاعبين وهذا يؤثر على أدائهم، استبدلت مصطفى محمد بتعليمات من الطبيب بعد تعرضه لإصابة وخوفا من خسارته في المباريات المقبلة".

وعن الإصابات "لدينا عناصر مؤثرة جدا في الفريق وبمراكز حساسة مثل ناصر ماهر ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وغيابهم يكون مؤثرا، كنت اتمني استمرار ناصر ماهر لأنه لاعب كبير ومهم، وأتمنى أن تكون إصابته بسيطة ويعود في المباراة القادمة".

وعن الفوز على مالي "درسنا مالي جيدا، في 2015 فازوا بالمركز الثالث في كأس العالم الشباب".

وتابع "كان لدينا رؤية كاملة للخصم وشاهدنا مباراة المغرب ومالي في التصفيات 8 مرات فهم يتسمون بالسرعات وقمنا بالحد من الانطلاقات".

وردا على مقارنة بمباراة المنتخبين في النسخة الماضية "الوضع تغير، نلعب علي ملعبنا، استغللنا بعض الأمور في مالي، هم منتخب قوي جدا، لذا كنت حريصا على إغلاق المساحات أمامهم".

وكان المنتخب الوطني قد ودع النسخة الماضية من دور المجموعات عقب الخسارة بهدف نظيف.

وواصل "هناك أخطاء ولدينا إيجابيات والأخطاء سوف نعالجها في المباريات القادمة".

وأتم "المنتخب حتي الآن لم يتأهل، كل ما حدث أننا فزنا بـ 3 نقاط".

ويلتقي المنتخب المصري في الجولة الثانية مع غانا، وحال تحقق الفوز تضع مصر قدما في المربع الذهبي.





















































































































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