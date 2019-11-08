مصطفى محمد أفضل لاعب في فوز مصر على مالي ويُصرح: لن نفرح الآن

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 21:09

كتب : عاطف شادي

مصطفى محمد - مصر

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأوليمبي كأفضل لاعب في لقاء مالي.

منتخب مصر الأوليمبي انتصر على منتخب مالي بهدف مصطفى محمد في افتتاح البطولة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. (طالع التفاصيل).

مصطفى محمد سجل هدف المنتخب الوحيد من ضربة رأس متقنة في الدقيقة 29.

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وتحدث مصطفى محمد عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب قائلا: "لن نفرح الآن بعد الفوز في المباراة الأولى".

وأضاف "سنتحدث سويا حول المرحلة المقبلة وضرورة عبور دور المجموعات وتحقيق هدفنا والوصول لأولمبياد طوكيو".

وواصل "مواجهة مالي كانت صعبة للغاية والجهاز الفني درس المنافس بصورة جيدة".

وأتم "الكل على قلب رجل واحد لعبور دور المجموعات أولا ثم التفكير في حصد اللقب".

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