حلم طوكيو 2020 - أبو ريدة يزور معسكر المنتخب الأوليمبي

حرص المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم على زيارة معسكر المنتخب الأوليمبي قبل 48 ساعة من انطلاق بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة للشد من أزر اللاعبين.

وجه أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق كلمة قصيرة للاعبين مفادها أن مصر تنتظر منهم تحقيق لقب البطولة والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 وهو أقل تعويض لإخفاق المنتخب الأول في بطولة الأمم الإفريقية للكبار.

وقال أبو ريدة أنه يعلم قوة المنتخبات المشاركة ولكن ثقته كبيرة في هذا الجيل من اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الفوز مشددا على أن هذا الجيل سيكون القوام الأساسي للمنتخب الوطني الأول مستقبلا.

وتحدث عن الأولمبياد وأنه حلم كل لاعب سواء في السن الأوليمبي أو تجاوزه وأن الدورة الأوليمبية من أكبر البطولات المصنفة داخل الفيفا.

وشدد على ضرورة التحلي بالتركيز خلال الساعات القادمة والحرص على أن تكون البداية قوية من أجل حسم الموقف مبكرا دون انتظار أي نتيجة أخرى.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم كل من مالي والكاميرون وغانا.

ويبدأ مواجهاته أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 والكاميرون يوم 14.

ويستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة الأولى، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

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