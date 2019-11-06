حلم طوكيو 2020 - قائد غانا: سنبذل قصارى جهدنا للتأهل للأولمبياد

شدد ياو يبواه قائد منتخب غانا الأوليمبي على أن فريقه سيفعل ما بوسعه للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

بطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 الي 22 نوفمبر.

وقال يبواه في تصريحات مصورة: "نؤكد أننا سنعمل جاهدين لتحقيق هدفنا".

منتخب غانا يتواجد في المجموعة الأولى التي تضم مصر ومالي والكاميرون.

وأضاف "نحب الثقة التي أظهرها المسؤولون لنا ونؤكد أننا سنبذل قصارى جهدنا للتأهل".

ويبدأ منتخب غانا مواجهاته أمام الكاميرون يوم 8 نوفمبر ثم مصر يوم 11 ثم مالي يوم 14.

ويستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة الأولى، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

ويتأهل أول ثلاثة منتخبات بالبطولة لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

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