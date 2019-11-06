مؤتمر جوتي: لا أفكر في ريال مدريد.. تركيزي مع ألميريا والتأهل

قال جوتي هيرنانديز مدرب ألميريا إنه لا يفكر في ريال مدريد فريقه السابق، لكنه يطمح لتحقيق التأهل إلى الدوري الإسباني الممتاز وذلك في المؤتمر الصحفي لتقديمه كمدرب للفريق الإسباني.

وصرح جوتي قائلا: "أشعر بفخر كبير للتواجد هنا، أرغب في شكر النادي وتركي آل الشيخ".

وواصل "المتطلبات هي أن نؤدي بأفضل شكل ممكن واللاعبون يعرفون ذلك الأمر".

وأكمل "أرغب في إظهار أسلوبي، فريق هجومي يشعر بأريحية مع أو بدون الكرة ويشعر بالسعادة للعب".

وتابع "لدينا لاعبون كبار وسنستخدم معظمهم".

🎙@GUTY14HAZ: " @Turki_alalshikh is a very ambitious man, like me. I wanted a project with a great objective and Almeria has it” — UD Almería (@UDAlmeria_Eng) November 6, 2019

نادي ألميريا أعلن يوم الإثنين عن تعيين جوتي خلفا لبيدرو إيمانويل، المدرب الذي لم يفز سوى مباراة وحيدة في آخر 8 مواجهات خاضها في دوري القسم الثنائي الإسباني، وأقيل من منصبه عقب التعادل السلبي أمام مضيفه ريال أوفيدو في الجولة الماضية.

وبدأ جوتي مسيرته التدريبية في المراحل العمرية الصغرى بـ ريال مدريد، قبل أن يتولى منصب المدرب المساعد في بشكتاش بالموسم الماضي.

ليكون ألميريا أول نادٍ احترافي يتولى جوتي تدريبه في عمر الثالثة والأربعين.

وتطرق للحديث عن مالك الفريق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية قائلا: "تركي آل الشيخ رجل طموح للغاية مثلي، أردت مشروعا لديه هدف كبير وألميريا كذلك".

وواصل "معا ومع الجماهير سنحقق هدفنا".

🎙@GUTY14HAZ: "I don't care about @realmadriden, all my thoughts are with Almeria” — UD Almería (@UDAlmeria_Eng) November 6, 2019

واسترسل "المدرب عليه أن يتكيف مع لاعبيه، لكن الهدف واضح، أن نفوز دائما".

وأتم "لا أكترث حول ريال مدريد، كل تفكيري مع ألميريا، لا أفكر في العقد، أرغب في العمل على التأهل وتحقيقه".

ألميريا يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدرجة الثانية بفارق 10 نقاط عن قادش المتصدر، وفارق الأهداف عن فوينلابرادا صاحب المركز الثالث.

طالع أيضا

حلم طوكيو 2020 - هل تسطع النجوم مجددا؟

سعد سمير: مجاورة وائل جمعة كانت حلما

كيف حول فيرجسون يونايتد إلى عملاق مرة أخرى

الفراعنة في الأولمبياد (5) - عودة بعد غياب بقيادة أبو تريكة وصلاح

مدرب فيلا يشيد بتريزيجيه

كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد جينك