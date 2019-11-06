محمود عبد العزيز يعود إلى القاهرة ويبدأ برنامجه التأهيلي قريبا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 - 15:09

كتب : FilGoal

محمود عبد العزيز - زيزو - الزمالك - المقاصة

عاد محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الزمالك إلى مدينة القاهرة قادما من ألمانيا وذلك بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي هناك.

وكان محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق ومحمد عيد طبيب الزمالك قد صحبا اللاعب إلى ألمانيا خلال العملية الجراحية.

وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تحديد موعد بداية البرنامج التأهيلي للاعب.

أخبار متعلقة

بالفيديو - لاعبو الزمالك يدعمون محمود عبد العزيز بعد جراحة الصليبي بعد جراحة الصليبي.. رسالة غاضبة من محمود عبد العزيز "للاعبين القدامى"؟ خبر في الجول – محمود عبد العزيز أجرى جراحة الصليبي

وأصيب زيزو في لقاء الزمالك ومصر المقاصة في الدقيقة 78 واضطر لمغادرة المباراة.

محمود عبد العزيز انضم لنادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية للموسم قبل الماضي.

وشارك اللاعب في حصد لقبي كأس مصر، وبطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2018/2019.

طالع أيضا

حلم طوكيو 2020 - هل تسطع النجوم مجددا؟

سعد سمير: مجاورة وائل جمعة كانت حلما

كيف حول فيرجسون يونايتد إلى عملاق مرة أخرى

الفراعنة في الأولمبياد (5) - عودة بعد غياب بقيادة أبو تريكة وصلاح

مدرب فيلا يشيد بتريزيجيه

كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد جينك

في الدوري الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

عقب عرض خدماته على ميلان ومانشستر يونايتد.. هوندا إلى فيتسيه آرنهم 6 دقيقة | أوروبا
وكيل أتشيمبونج لـ في الجول: تصالحت معه بعد الحكم بحبسه.. سيعود للدوري المصري 29 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - وعكة صحية لـ خالد عيد في فوز غزل المحلة على المنصورة 45 دقيقة | مصر
استراحة الدوري الأوروبي - فيتوريا جيماريش (0) أرسنال (0).. نهاية الشوط الأول 49 دقيقة | أوروبا
سلة - مشعل لـ في الجول: ما حدث من إيهاب أمين لا يقبله أحد.. لن أصافحه إلا لو اعتذر 49 دقيقة | رياضات أخرى
حلم طوكيو 2020 - أبو ريدة يزور معسكر المنتخب الأوليمبي 56 دقيقة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد "هروب اللاعب لـ إسبانيا".. مدرب الأهلي 2001 لـ في الجول: لم أظلمه ولن نقف على أحد 2 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي" 3 مارسيلو: طالبوني بالصلاة يوميا كي لا يهينني صلاح 4 رسميا - انضمام أحمد أيمن منصور لـ منتخب مصر بدلا من أيمن أشرف

قد ينال إعجابك