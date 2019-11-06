محمود عبد العزيز يعود إلى القاهرة ويبدأ برنامجه التأهيلي قريبا

عاد محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الزمالك إلى مدينة القاهرة قادما من ألمانيا وذلك بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي هناك.

وكان محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق ومحمد عيد طبيب الزمالك قد صحبا اللاعب إلى ألمانيا خلال العملية الجراحية.

وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تحديد موعد بداية البرنامج التأهيلي للاعب.

وأصيب زيزو في لقاء الزمالك ومصر المقاصة في الدقيقة 78 واضطر لمغادرة المباراة.

محمود عبد العزيز انضم لنادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية للموسم قبل الماضي.

وشارك اللاعب في حصد لقبي كأس مصر، وبطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2018/2019.

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