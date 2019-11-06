حلم طوكيو 2020 - "درس خصوصي" من الاتحاد الإفريقي للمنتخب الأوليمبي

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 - 14:30

كتب : عاطف شادي

مصر الأوليمبي - جنوب إفريقيا

حضر وفدا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إلى مقر إقامة منتخب مصر الأوليمبي قبل 48 ساعة من انطلاق بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة لشرح كافة ترتيبات البطولة وقوانينها.

البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 الي 22 نوفمبر

وضم الوفد المنسق العام للمجموعة الأولى المغربي مصطفى سلوى ومساعده الكونغولي أرنست كوسنجاتا ومراقب الحكام سلستين ناتجونجيرا من رواندا وإيناس مظهر المنسق الإعلامي بالكاف، وشريف حسن مسؤول التسويق.

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وبدأ الاجتماع بشرح كامل لكافة الترتيبات في البطولة بدءا من الخروج من الملعب وحتي نهاية البطولة.

كما تم توزيع بطاقات التعارف علي اللاعبين والجهاز الفني.

وتحدث شريف حسن عن الحقوق التسويقية والممنوع والمسموح به في البطولة.

فيما تطرقت ايناس مظهر المنسق الإعلامي لكافة الامور الاعلامية خلال المباريات الرسمية وقبلها.

وأختتمت الجلسة بمحاضرة شاملة من مراقب الحكام مع اللاعبين وتم خلالها شرح جميع الحالات التحكيمية التي يثار فيها جدل وقرارات الحكام فيها وذلك من خلال مقطع مصور يضم كل الحالات.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم كل من مالي والكاميرون وغانا.

ويبدأ مواجهاته أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14.

ويستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة الأولى، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

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