برشلونة يوضح إصابة جوردي ألبا

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة مدافعه جوردي ألبا، لكنه لم يذكر مدة غيابه.

وأصيب ألبا في مباراة سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأفاد برشلونة في بيان: "الفحوصات الطبية تؤكد إصابة جوردي ألبا في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر".

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

ويتصدر برشلونة الدوري برصيد 22 نقطة، مثل ريال مدريد وريال سوسيداد، ويستعد لاستضافة سيلتا فيجو يوم السبت.

بينما في دوري الأبطال، فجمع 8 نقاط من أول 4 مباريات، يلاحقه بوروسيا دورتموند (7) وإنتر ميلان (4).

ويستضيف برشلونة فريق دورتموند في الجولة المقبلة، بينما آخر مبارياته في دور المجموعات ستكون على ملعب جوسيبي مياتزا أمام رجال أنطونيو كونتي.

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