قال صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي إنه يتعجب للغاية من قرار لجنة المسابقات بإقامة مواجهة الاتحاد من الجولة السادسة خارج ملعب الدراويش قبل مواجهة طنطا في الجولة الخامسة في الإسماعيلية. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح الميناوي قائلا: "أتعجب للغاية من تحديد لجنة المسابقات لبعض مباريات مسابقة الدوري عقب استئنافه".

وأضاف "كيف نواجه الاتحاد وهي مباراة في الأسبوع السادس قبل مواجهة طنطا في الأسبوع الخامس؟".

وواصل "من المفترض أن نواجه طنطا على ملعبنا بدلا من السفر للإسكندرية لمواجهة الاتحاد عقب عودتنا من الإمارات بعد خوض لقاء الإياب ضد الجزيرة الإماراتي بيومين، مما سيعرض اللاعبين للإرهاق".

وحددت لجنة المسابقات في وقت سابق يوم 30 نوفمبر المقبل لمواجهة الإسماعيلي والاتحاد، فيما يواجه الدراويش طنطا يوم 3 ديسمبر.

وكان الإسماعيلي قد فاز بنتيجة 2-0 ضد الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية.

وأتم "رغم الأمور غير الواضحة والتي ستزيد من إرهاق اللاعبين، إلا أننا سنقبل بما تراه لجنة المسابقات واللجنة التي تدير اللعبة، لأننا نريد انتظام المسابقة وألا تتوقف المباريات الرسمية".

وكان الإسماعيلي قد خسر بنتيجة 1-0 من حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الرابعة يوم 18 أكتوبر الماضي، قبل توقف مسابقة الدوري لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 6 نقاط من 4 مواجهات خاضها حتى الآن.

طالع أيضا

حلم طوكيو 2020 - هل تسطع النجوم مجددا؟

سعد سمير: مجاورة وائل جمعة كانت حلما

كيف حول فيرجسون يونايتد إلى عملاق مرة أخرى

الفراعنة في الأولمبياد (5) - عودة بعد غياب بقيادة أبو تريكة وصلاح

مدرب فيلا يشيد بتريزيجيه

كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد جينك