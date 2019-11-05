انتهت ليلة الأبطال - بروسيا دورتموند (3) إنتر (2).. ريمونتادا في ألمانيا وإنجلترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة بروسيا دورتموند الألماني أمام إنتر الإيطالي وأبرز مباريات اليوم في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

بروسيا دورتموند × إنتر

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة.

نهاية اللقاء

ق77: ريمونتاااااااادا في ألمانيا.. حكيمي يسجل الهدف الثالث لدورتموند ويقلب الطاولة على إنتر.

ق63: يوليان براندات يُعدل النتيجة لدورتموند من خطأ دفاعي لإنتر.

ق51: أشرف حكيمي يقلص الفارق لبروسيا دورتموند وتصبح النتيجة 2-1

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40: سلسلة تمريرات من لاعبي إنتر، تصل إلى كاندريفا الذي أرسل عرضية إلى ماتيس فيتشينو وأودع الكرة في الشباك.

ق6: لاوتارو مارتينيز يستغل خطأ دفاعي وينفرد بالمرمى ويراوغ 3 مدافعين ويسجل الأول بكل سهولة على يسار توماس بوركي.

ق1: 40 ثانية فقط وبطاقة صفراء لبيراجي بعد تدخل قوي على أشرف حكيمي.

بداية اللقاء

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تشيلسي × أياكس

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة

نهاية اللقاء

ق78: عودة لم تكتمل.. هدف تم إلغاءه لتشيلسي بسبب لمسة يد على تامي إبراهام.

ق74: رييس جيمس يُعدل النتيجة بهدف رابع وتصبح النتيجة 4-4 وعودة تاريخية.

ق70: تشيلسي يقلص الفارق من جديد وجورجينيو يسجل هدف تقليص الفارق وتصبح النتيجة 4-3.

ق69: طرد جويل فيلتمان مدافع أياكس ويكمل الضيوف اللقاء بـ 9 لاعبين.

ق68: طرد دالي بيلند لحصوله على بطاقة صفراء.

ق63: أزبيليكويتا يقلص الفارق لصالح تشيلسي

ق55: فان دي بيك يزيد من أوجاع تشيلسي ويسجل الرابع لأياكس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35: هدف عكسي من كيبا بعدما ارتطمت الكرة به وسكنت الشباك عقب تسديدة ركلة ثابتة من حكيم زياش.

ق20: كوينسي بروميس يتقدم مجددا لأياكس وتصبح النتيجة 2-1 للفريق الهولندي.

ق4: جورجينيو يُعدل النتيجة سريعا من علامة الجزاء.

ق2: كوينسي بروميس يتقدم لأياكس مبكرا

بداية اللقاء

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ليون × بنفيكا

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة

نهاية اللقاء

ق89: باكاري تراوري يسجل الهدف الثالث لليون.

ق78: هاريس سفيروفيتش يقلص الفارق لنسور بنفيكا أمام ليون.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33: ممفيس ديباي يضيف الثاني للفريق الفرنسي.

ق4: يواخيم أندرسون يسجل هدف ليون الأول

بداية اللقاء

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نابولي × ريد بول سالزبورج

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة

نهاية اللقاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: المكسيكي هيرفينج لوزانو يسجل هدف التعادل للفريق الإيطالي.

ق11: إيرلانج هولاند يتقدم للضيوف من ضربة جزاء

بداية اللقاء

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فالنسيا × ليل

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة

نهاية اللقاء.

ق90: فيران توريس يسجل الرابع للخفافيش

ق84: كوندوجوبيا يسجل الهدف الثالث لأياكس

ق82: هدف عكسي يقلب الطاولة لفالنسيا.

ق64: داني باريخو قائد فالنسيا يُعدل النتيجة من ركلة جزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق25: النيجيري فيكتور أوسمين يتقدم للضيف الفرنسي على حساب الخفافيش

بداية اللقاء

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