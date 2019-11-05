ليلة الأبطال – مؤتمر جوارديولا: أحاول إمتاع الجمهور بكرة قدم هجومية

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إنه يحاول إمتاع الجمهور من خلال تقديم كرة قدم هجومية.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء قائلا: "أسلوب لعبي كما هو دائما، أحاول الهجوم ثم الدفاع، الاختلاف الوحيد يعود لإمكانيات اللاعبين الذين أدربهم".

وأكمل "لكن ما أهتم به محاولة إمتاع الجمهور ولعب كرة قدم هجومية".

وعن مواجهة أتالانتا علق "أمامنا أسبوع هام جدا ومن الجيد القدوم إلى إيطاليا ولدينا فرصة الآن لنتأهل إلى دور الـ16 رسميا".

وأتم جوارديولا حديثه عن تدوير في تشكيله حال ضمان تأهله "أنا أنظر لكل مباراة بشكل منفرد، والآن أمامنا أتالانتا ثم شاختار ودينامو زغرب".

ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة الثالثة بتسع نقاط فيما يأتي أتالانتا رابعا بدون أي نقطة.

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