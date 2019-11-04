ريال مدريد يبحث عن منفذ جديد للركلات الحرة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 - 19:19

كتب : محرر في الجول

ركلة حرة لـ ريال مدريد

من بين المشاكل الفنية التي يعاني ريال مدريد منها خلال الموسم الجاري، يبرز عدم وجود لاعب قادر على تنفيذ الركلات الحرة بشكل يصنع خطورة على مرمى المنافسين.

وخلال الموسم الجاري، تولى 7 لاعبين تنفيذ الركلات الحرة التي حصل عليها ريال مدريد ولم ينجح أي منهم في التسجيل.

وفي المباراة الأخيرة ضد ريال بيتيس على سبيل المثال، تولى كاسيميرو وتوني كروس تنفيذ الركلات الحرة.

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ومنذ رحيل كريستيانو رونالدو، لم يستقر ريال مدريد على اسم لتنفيذ الركلات الحرة التي لا تمثل أي خطورة للميرنجي على منافسيه.

وسجل ريال مدريد أخر مرة في مباراة رسمية من ركلة حرة في 13 يناير الماضي عن طريق داني سيبايوس الذي انتقل لأرسنال.

وحصل ريال مدريد على 19 ركلة حرة من وقتها ولم يسجل.

ويبدو جاريث بيل الأقرب ضمن قائمة ريال مدريد لتولي تنفيذ الركلات الحرة، ولكنه أيضا لم يسجل سوى 4 أهداف من 68 محاولة.

وبشكل عام، سجل ريال مدريد 14 هدفا فقط من الركلات الحرة خلال أخر 5 سنوات.

يذكر أن اللاعب البرازيلي الشاب رودريجو سجل هدفا من ركلة حرة في بايرن ميونيخ خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، ولكنه لم يكن ضمن اللاعبين السبعة الذين سددوا لريال مدريد خلال الموسم.

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