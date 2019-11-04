NBA - ليبرون يقود ليكرز للصدارة.. ولوكا يصنع التاريخ

قاد الأسطورة ليبرون جيمس فريقه لوس أنجلوس ليكرز لصدارة المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الامريكية للمحترفين NBA بعد الفوز على سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 103-96 فجر الإثنين.

وحقق ليكرز فوزه الخامس هذا الموسم مقابل هزيمة واحدة ليصل لقمة ترتيب جدول المنطقة الغربية في NBA.

وواصل ليبرون التألق رفقة أنتوني دايفز وسجل الأول 21 نقطة و11 متابعة وقدم 13 مساعدة.

ليحقق ليبرون التريبل دابل (الوصول لـ10 نقاط و10 مساعدات و10 متابعات في المباراة) الثاني له على التوالي هذا الموسم، وهو أول لاعب من فريق ليكرز يحقق هذا الأمر منذ عام 2006.

بينما سجل دايفز 25 نقطة و11 متابعة و4 بلوك.

وقال ليبرون عقب المباراة: "نسعى لأن نكون من الفرق القوية في الدفاع ولدينا عدد من اللاعبين المميزين في هذا الجانب".

وأضاف "لا نريد أن يسجل أي فريق نقاط في سلتنا، ولكن هذا سيحدث بالتأكيد لأننا نلعب في NBA، ولكننا أيضا نمتلك فريقا رائعا".

في مباراة أخرى سحق فريق ميامي هيت نظيره هيوستن روكيتس بنتيجة 129-100.

وظهر الروكيتس بمستوى متواضع خلال المباراة وانتهى الربع الأول من المواجهة بفارق 30 نقطة لصالح ميامي هيت.

ورغم الخسارة سجل جيمس هاردن نجم الروكيتس 29 نقطة.

ومن جانب ميامي هيت تألق النجم جيمي باتلر مسجلا 18 نقطة و7 متابعات و9 مساعدات.

وواصل كاواي ليونارد نجم لوس أنجلوس كليبرز تألقه وقاد فريقه للفوز على يوتاه جاز بنتيجة 105-94.

كاواي ليونارد أفضل لاعب في نهائي الموسم الماضي سجل خلال المباراة 30 نقطة و6 متابعات.

بينما تألق من جانب يوتاه جاز النجم دونافان ميتشيل مسجلا 36 نقطة.

الفوز قاد الكليبرز للمركز الثاني في جدول ترتيب المنطقة الغربية خلف الليكرز المتصدر ومينيسوتا تمبروولفز صاحب المركز الثاني.

في مباراة أخرى واصل النجم السلوفيني الشاب لوكا دونشيتش تألقه وقاد فريقه دالاس مافركيس للفوز على كليفلاند كافاليرز بنتيجة 131-111.

دونشيتش حقق خلال المواجهة التريبل دابل الثاني له على التوالي، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري يحقق التريبل دابل في مباراتين متتاليتين وهو مسجلا أكثر من 25 نقطة وأكثر من 15 مساعدة وأكثر من 10 متابعات. منذ عام 1965.

وسجل دونشيتش في سلة الكافز 29 نقطة وحقق 14 متابعة وقدم 15 مساعدة وهو في عمر العشرين و248 يوما.

وفي باقي المباريات فاز ساكرامنتو كينجز على نيويورك نيكس بنتيجة 113-92.

وفاز فريق إنديانا بيسيرز على شيكاغو بولز بنتيجة 108-95.

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