عاد من الاعتزال.. اتحاد جدة يعلن اسم مدربه الجديد

أعلن اتحاد جدة السعودي تعاقده مع المدرب الهولندي هينك تين كات خلفا للتشيلي لويس سييرا، الذي تمت إقالته مؤخرا بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وذكر المركز الإعلامي للنمور أن مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ أنمار بن عبد الله الحائلي نجح في إتمام التعاقد مع تين كات بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الجاري، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وأشار رئيس النادي إلى أن التعاقد مع المدرب الهولندي صاحب الـ64 عاما جاء بعد مفاضلة بين عدد من الملفات التدريبية، ووجد أنه الأنسب لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة لتعوده على أجواء المنافسة في المنطقة العربية بعد عمله في الإمارات.

يذكر أن تين كات قاد الجزيرة الإماراتي للتتويج بالدوري موسم 2016-2017، وحصل معه على المركز الرابع في كأس العالم للأندية 2017، ورحل في مايو 2018 قبل إعلان اعتزاله التدريب.

وعاد تين كات للإمارات من جديد في فبراير الماضي من بوابة الوحدة واستمر معه لنهاية الموسم ليعود للاعتزال من جديد.

يذكر أن تين كات يمتلك مسيرة أوروبية كبيرة أيضا حيث درب أندية سبارتا روتردام وفيتيسه أرنهيم وأياكس في هولندا وباناثانيكوس في اليونان، كما عمل مدربا مساعدا في برشلونة وتشيلسي.

ويعاني الاتحاد في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يحتل المركز الـ13 برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عن العدالة أول الثلاثي المنافس على النجاة من الهبوط.

وخسر الاتحاد مباراته الأخيرة في الدوري من الأهلي في دربي جدة بنتجة 2-1.

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