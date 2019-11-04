ليلة الأبطال – مؤتمر فالفيردي: ليست لدينا مشكلة نفسية خارج ملعبنا.. وألم تشاهدوا لقاء إنتر؟

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 - 18:06

كتب : FilGoal

مؤتمر فالفيردي قبل لقاء سلافيا براج

قال إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة إن فريقه ليس لديه مشكلة نفسية عندما يخوض مباريات خارج ملعبه في ظل اهتزاز النتائج.

وخلال الموسم الجاري خاض برشلونة ثماني مباريات خارج ملعبه لم يفز سوى ثلاث مرات وخسر في مثلهم وتعادل في مباراتين.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الذي أٌقيم اليوم الإثنين: "سلافيا براج فريق يحب الهجوم ونتوقع أن نخوض مباراة صعبة مثلما حدث في لقاء الذهاب".

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وواصل "نعم لم نبدأ بشكل جيد خارج ملعبنا لكن ليس لدينا مشكلة نفسية خارج أرضنا".

وبسؤاله هل سيغير طريقة اللعب من 4-3-3 إلى 4-4-2 قال: "إمكانية تغيير الطريقة أمر متاح طوال الوقت لكن اللعب بثلاث مهاجمين أمر يناسبنا أكثر".

في الوقت ذاته كشف فالفيردي عن غياب لويس سواريز عن لقاء براج.

وعاد الحديث مرة أخرى لاهتزاز نتائج برشلونة ووجه سؤالا إلى فالفيردي حول اختفاء القيادة داخل الملعب ورد "اختفاء القيادة؟ يمكنك أن تنظر لقاء إنتر ميلان عندما عدنا في النتيجة".

وأتم فالفيردي "حتى قبل لقاء ليفانتي لم أشعر بالقلق بشأن المباريات خارج أرضنا، أتمنى أن نستعيد الانتصارات ونواصل التحسن".

ويستضيف برشلونة منافسه سلافيا براج التشيكي غدا الثلاثاء في رابع جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السادسة.

ويتصدر برشلونة المجموعة بسبع نقاط أما براج فيأتي رابعا بنقطة واحدة.

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