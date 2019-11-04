مران الأهلي – برنامج تأهيلي لـ الشيخ.. وجلسة في "الجيم" لـ متولي

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 - 17:48

كتب : أحمد الخولي

أحمد الشيخ - الأهلي

أدى أحمد الشيخ جناح الأهلي تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل في النادي على هامش مران يوم الإثنين.

الأهلي يواصل استعداداته لفترة ما بعد نهاية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما في معسكره في الإمارات.

واستأنف فريق الأهلي تدريباته على ملعب شباب أهلي دبي في مران شهد غياب اللاعبين الدوليين، وذلك بعد عودتهم للقاهرة للانتظام في معسكر منتخب مصر.

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وعلى الجانب ذاته، نفذ الشيخ فقرات تأهيلية ضمن البرنامج الذي يخضع له بهدف تجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.

واكتفى محمود متولي مدافع الفريق بالتدرب في صال "الجيم" ضمن البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.

وتدرب الثنائي شريف إكرامي وعلي لطفي بشكل منفرد تحت قيادة يانكون ميشيل مدرب حراس الأهلي.

ويواجه الأهلي نظيره النجم الساحلي في الـ 29 من شهر نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي من هنا

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