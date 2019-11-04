بالفيديو - في سابقة تاريخية.. العهد اللبناني يتوج بكأس الاتحاد الآسيوي

توج العهد اللبناني ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي بفوزه على فريق 25 أبريل الكوري بهدف يوم الإثنين.

وأصبح العهد أول فريق لبناني يفوز ببطولة قارية في كرة القدم.

وسجل عيسى ياكوبو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 74.

كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر نقل نهائي كأس الاتحاد بين فريقي العهد اللبناني ومضيفه 25 أبريل الكوري الشمالي.

المباراة كانت من المقرر أن تلعب يوم 2 نوفمبر المقبل في بيونج يانج عاصمة كوريا الشمالية، لكن الاتحاد الآسيوي قرر نقل المباراة إلى مدينة شنجهاي الصينية يوم الإثنين.

وجاء القرار بعد أسبوع من مباراة جدلية بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية أقيمت دون جماهير ونقل تلفزيوني.

يذكر أن المباراة النهائية لم تقام بنظام مباراتي ذهاب وإياب بل مباراة واحدة.

هدف ⚽️ وأخيرا الفرج يأتي عن طريق عيسى ياكوبو! 25 أبريل 0 العهد 1#AFCCupFinal pic.twitter.com/5JxQgdBarL — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) November 4, 2019

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