اسكواش - علي فرج ينسحب من بطولة العالم

أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش انسحاب علي فرج المصنف الأول عالميا من بطولة العالم في قطر لظروف أسرية.

وتلقت عائلة فرج صدمة فجر أمس الأحد بعد وفاة الطفل (علي وائل فرج) ابن شقيق المصنف الأول عالميا في الاسكواش بعد صراع مع المرض.

وأوضح الاتحاد الدولي تعاطفه مع علي فرج وزوجته نور الطيب وعائلته بعد وفاة ابن شقيقه.

وتقام بطولة العالم في قطر بالفترة من ٨ نوفمبر وحتى ١٥ من الشهر نفسه بمشاركة ٦٤ لاعبا.

وكانت نسخة السيدات قد أقيمت في مصر أمام الأهرامات الاسبوع الماضي وحققت نور الشربيني اللقب على حساب رنيم الوليلي.

ونجح علي فرج رغم ظروفه الأسرية الاسبوع الماضي أن يحصل على وصافة بطولة مصر الدولية أمام الأهرامات.

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