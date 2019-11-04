رسميا – خافيير أجيري مدربا لـ ليجانيس

أعلن نادي ليجانيس الإسباني عن تعيين مدرب منتخب مصر السابق، المكسيكي خافيير أجيري، مدربا للفريق.

وتعد تلك أول مهمة لصاحب الـ60 عاما بعد خروجه من كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر من دور الـ16، وإقالته من تدريب الفراعنة.

ويقود أجيري الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

ليجانيس يحتل المركز 20 –الأخير- في الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط من فوز واحد في 12 مباراة، وقد أقال مدربه ماوريسيو بيليجرينو بعد الجولة التاسعة بالفعل.

وفي المباريات الثلاث التالية أشرف لويس سيمبرانوس مدرب الفريق الرديف على تدريب ليجانيس مؤقتا، وقاده للفوز على مايوركا، ثم الخسارة أمام ريال مدريد، وإيبار على التوالي.

من جانبه، لم يتول أجيري تدريب أي نادٍ أو منتخب منذ إقالته من تدريب منتخب مصر عقب الخروج المفاجئ من دور الـ 16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 على يد جنوب إفريقيا.

ويمتلك المكسيكي أجيري عدة تجارب سابقة في الملاعب الإسبانية، بدأها كلاعب في فريق أوساسونا.

لاحقا وبعد امتهانه التدريب، تولى أجيري تدريب أندية أوساسونا، وأتليتكو مدريد، وسرقسطة، وإسبانيول.

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