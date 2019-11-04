بالفيديو - مدافع موناكو يركل شاشة VAR بعد طرده

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 - 14:06

كتب : FilGoal

موناكو - مارسيليا - كأس الرابطة الفرنسية

نفث روبين أجويلار مدافع موناكو عن غضبه في الجهاز الذي يستعين به الحكام للتأكد من قرارات حكم الفيديو المساعد، وذلك بعد طرده في لقاء سانت إيتيان.

وحل موناكو ضيفا على سانت إيتيان ضمن الجولة 12 من الدوري الفرنسي.

أجويلار طرد في الدقيقة 92 حين كان فريقه متأخرا بهدف منذ الدقيقة 59.

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والتقطت كاميرا هاتف أجويلار وهو يركل الجهاز الذي يستعين به الحكام للتأكد من قرارات حكم الفيديو المساعد خارج خطوط الملعب.

المدافع الفرنسي البالغ من العمر 26 عاما لم يبدأ المباراة، لكنه شارك كبديل.

ويحتل موناكو المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

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موناكو روبين أجويلار

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