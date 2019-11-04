بالفيديو - مدافع موناكو يركل شاشة VAR بعد طرده

نفث روبين أجويلار مدافع موناكو عن غضبه في الجهاز الذي يستعين به الحكام للتأكد من قرارات حكم الفيديو المساعد، وذلك بعد طرده في لقاء سانت إيتيان.

وحل موناكو ضيفا على سانت إيتيان ضمن الجولة 12 من الدوري الفرنسي.

أجويلار طرد في الدقيقة 92 حين كان فريقه متأخرا بهدف منذ الدقيقة 59.

والتقطت كاميرا هاتف أجويلار وهو يركل الجهاز الذي يستعين به الحكام للتأكد من قرارات حكم الفيديو المساعد خارج خطوط الملعب.

المدافع الفرنسي البالغ من العمر 26 عاما لم يبدأ المباراة، لكنه شارك كبديل.

AS Monaco right-back Ruben Aguilar filmed kicking the VAR monitor after being sent off in last night’s match vs St Étienne. pic.twitter.com/84u2Z37z4t — Get French Football News (@GFFN) November 4, 2019

ويحتل موناكو المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

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