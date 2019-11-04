الإسماعيلي: وزير الرياضة جمد قرار تسليم استاد الإسماعيلية لـ"استادات"

أعلن الإسماعيلي عن قرار وزير الرياضة أشرف صبحي، بتجميد تسليم استاد الإسماعيلية إلى شركة "استادات".

وقال بيان صادر عن الإسماعيلي: "انتهت الجلسة التي عقدت بمقر وزارة الشباب والرياضة والتي جمعت كل من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الذي وجه الدعوة لإبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لمناقشة تطورات الأزمة التي أثيرت مؤخرا حول ملكية ستاد النادي الاسماعيلي وتسليمه لشركة استادات، خلال اللقاء قام عثمان بتقديم بعض المستندات و الأوراق التي تثبت أحقية النادي الإسماعيلي في ملكية الاستاد وقام بتوضيح بعض النقاط الهامة والتي تسببت في اتخاذ الوزير قراره بتسليم ستاد النادي الإسماعيلي لشركة استادات ".

وأضاف "وبناء عليه قرر صبحي تجميد قرار تسليم استاد الاسماعيلي للشركة بعد الاطلاع على مستندات النادي وتوضيحات رئيس مجلس الإدارة لبعض المعلومات التي نقلت للوزير بشكل خاطئ".

وأوضح "صرح صبحي وزير الشباب بأن استاد النادي الإسماعيلي ملك للنادي وجماهيره ولا يستطيع أحد المساس به مؤكدا دعمه واحترامه لمجلس إدارة النادي ولجماهيره العظيمة، كما أضاف بأن أية أعمال تطوير تتم في استاد النادي الإسماعيلي ستكون بالاتفاق مع إدارة النادي وذلك للحفاظ علي المستوي المتطور الذي وصل اليه الاستاد بعد بطولة كأس أمم إفريقيا ".

واستدرك "ووجه إبراهيم عثمان الشكر لأشرف صبحي علي دعمه لموقف النادي الإسماعيلي وتجميده للقرار الذي اتخذه مؤخرا وتأكيده علي دعم النادي الاسماعيلي وجماهيره في الحفاظ على حقوقه".

وأتم "كما وجه إبراهيم عثمان الشكر لجماهير النادي الإسماعيلي العظيمة على موقفها ودعمها غير المحدود لمجلس الإدارة في تلك الأزمة موضحا أن التفاف الجماهير حول موقف مجلس الإدارة كان الداعم والمحرك الرئيسي لجميع خطوات مسئولي النادي".

وتتسلم شركة "استادات" الملاعب المختلفة لتطويرها وتشغيلها وكان آخر ملعب تم استلامه هو بورسعيد معقل المصري.

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