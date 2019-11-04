تقرير: بيل مصمم على الرحيل في يناير.. لا يريد اللعب مجددا لـ ريال مدريد

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 - 12:06

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد

ذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن جاريث بيل يقضي أسابيعه الأخيرة في صفوف ريال مدريد.

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

النجم الويلزي بعيد عن تدريبات ومباريات الميرنجي منذ التوقف الدولي الماضي قبل أسبوعين، ووضعه يزيد تعقيدا داخل النادي وفقا للتقرير.

وذكرت الإذاعة الإسبانية أن هدنة بيل مع زين الدين زيدان قد انتهت.

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كما سلطت الضوء على إصابته الغامضة التي منع النادي من الإعلان عنها.

بيل يرغب في الرحيل، والمؤشرات تقول إنه لن يرتدي قميص ريال مدريد مجددا، وفقا لما نقلته كادينا سير.

وكان بيل قد أثار الجدل مجددا مساء السبت عندما غادر ملعب سانتياجو برنابيو قبل دقائق من نهاية مباراة فريقه أمام ريال بيتيس.

الواقعة ليست الأولى من نوعها للاعب الويلزي الذي لم ينتظر زملائه في غرفة خلع الملابس في أكثر من مناسبة وأصر على مغادرة الملعب مبكرا عندما يكون غائبا عن المباراة.

وكانت تقارير قد ذكرت أن بيل تلقى عرضا صينيا من شانغهاي شينوا للانتقال إليه في يناير المقبل، إمكانية يدرس ريال مدريد تنفيذها بجدية.

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