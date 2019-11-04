فايلر يسافر سويسرا يوم الخميس

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 - 11:44

كتب : FilGoal

ريني فايلر - الأهلي

يسافر ريني فايلر مدرب الأهلي إلى بلده سويسرا يوم الخميس لقضاء أجازة مدتها 3 أيام بعد أن يختتم معسكر الفريق المقام حاليا في دبي بالإمارات.

وينتهي المعسكر يوم الأربعاء وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة بينما يتجه فايلر إلى أوروبا.

وأول مباراة مقبلة للأهلي ستكون في 29 نوفمبر أمام مضيفه النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2019/2020.

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ولم يلعب الأهلي أي مباراة منذ فوزه على مضيفه أسوان بنتيجة 5-1 في الجولة 3 من الدوري في 5 أكتوبر الماضي.

ويستأنف الدوري المصري الممتاز نهاية شهر نوفمبر الجاري بعدما تختتم كأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما في 22 نوفمبر.

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