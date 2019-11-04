رئيس فيرونا: بالوتيلي لم يتعرض للعنصرية.. جماهيرنا رائعة

نفى ماوريسيو سيتي رئيس نادي هيلاس فيرونا، تعرُض ماريو بالوتيلي لاعب بريشيا للعنصرية.

بريشيا خسر بهدفين مقابل هدف واحد على أرض فيرونا، مباراة شهدت انفجار بالوتيلي عندما ركل الكرة في وجه جماهير الفريق صاحب الأرض وهدد بمغادرة الملعب قبل أن ينجح زملاؤه في إقناعه وإعادته، وبعدها سجل هدفا جميلا. (طالع التفاصيل)

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لكن رئيس فيرونا رأى الوضع بصورة عكسية تماما: "أتفق مع مدربنا، فأنا لم أسمع أي شيء في الملعب".

وأضاف في حديثه للصحفيين بعد اللقاء: "جماهير فيرونا رائعة ولديهم طريقة حساسة في المزاح مع الآخرين، لكن لا وجود للعنصرية".

وشدد: "لو وجدت العنصرية لكنا أول من ندد بها، أما لو قال شخصان من أصل 20 ألفًا شيئا، فلا داعي للمبالغة".

وأكد: "لدينا العديد من اللاعبين الملونين، واليوم لم يحدث أي شيء في الملعب".

وأضاف: "جماهير فيرونا ساخرة لكنها ليست عنصرية. أعرف بالوتيلي، إنه شخص حساس، تحدثت معه بعد المباراة، وقد اعتذرت له إن سمع شيئا ما".

وأتم: "ولكن لم نسمع أي شيء في الملعب، ضخّمنا الأمر من لا شيء، لم يحدث شيء في فيرونا".

بالوتيلي لم يتمالك نفسه أمام زيادة الهتافات مع كل لمسة له للكرة، لينفجر في الدقيقة 53.

"سوبر ماريو" ركل الكرة خارج الملعب تماما، قبل أن يغادر أرض الملعب وسط الهتافات العنصرية ومع محاولات اللاعبين لإعادته للملعب.

لاعبو بريشيا اعترضوا على الحكم مطالبين بإيقاف اللعب بسبب الهتافات. اللعب توقف قليلا قبل أن يُقنع الحكم بالوتيلي بالعودة من جديد إلى أرض الملعب.

لاعبو بريشيا وهيرس فيرونا حاولوا مواساة بالوتيلي الذي ظهر متأثرة بشدة من كثرة الهتافات العنصرية ضده.

استمرت المباراة بشكل طبيعي ونجح ماتيو بيسينا في تسجيل الهدف الثاني لـ فيرونا في الدقيقة 81.

وقرر بالوتيلي الرد على الهتافات العنصرية بأفضل طريقة ممكنة وهي التسجيل.

الإيطالي صاحب الـ 29 عاما سجل هدفا رائعا من تسديدة مباغتة متقنة من خارج منطقة الجزاء هزت شباك فيرونا.

هدف بالوتيلي الرائع لم يُغير من واقع خسارة بريشيا ليتجمد رصيد الأخير عند النقطة السابعة في المركز الـ 18.

بينما ارتفع رصيد هيلاس فيرونا للنقطة الـ 15 في المركز التاسع.

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