مصارعة - لا يستطيع التوقف عن حصد الذهبيات.. كيشو بطلا للعالم تحت 23 عاما

يبدو أن المصارع المصري محمد إبراهيم "كيشو" لا يستطيع التوقف عن حصد الميداليات الذهبية، فبعد 10 أيام من تتويجه بذهبية دورة الألعاب العسكرية في الصين، استطاع حصد ذهبية وزن 67 كجم في بطولة العالم تحت 23 عاما في المجر.

كيشو هزم البيلاروسي ألياكساندر ليافونشيك 9-0 بعدم التكافؤ واستطاع الحفاظ على لقبه لينهي سنة رائعة ضمن فيها التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

فبجانب ذهبيتي بطولة العالم ودورة الألعاب العسكرية، حقق كيشو المركز الخامس في كأس العالم للكبار في سبتمبر الماضي، ليتأهل للأولمبياد.

وكان كيشو قد حقق نفس اللقب في نوفمبر الماضي، في رومانيا.

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