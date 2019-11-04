الأيقونة شيرر: ليفربول تحول إلى يونايتد فيرجسون

يرى الأفضلية لليفربول في قمة مرتقبة يوم الأحد على ملعب أنفيلد رود، ليس فقط بسبب مسيرة مظفرة للفريق في ميدانه بالدوري، ولكن لقوته وصلابته وإصراره على الانتصار التي يظهرها كل أسبوع.

ليفربول بالنسبة لآلان شيرر نجم إنجلترا ونيوكاسل يونايتد السابق، بات مثل مانشستر يونايتد في أوج قوته مع سير أليكس فيرجسون في التسعينات.

وكتب شيرر في مقاله بصحيفة صن الإنجليزية "لو فاز ليفربول على مانشستر سيتي واتسع الفارق في الدوري إلى 9 نقاط، حتى وإن كنا في منتصف نوفمبر، يعلم (جوسيب) جوارديولا أنه سيكون مضطرا لتسلق جبل ليفوز بالبطولة. ليفربول حول أنفيلد إلى قلعة، لم يخسر هناك في آخر 45 مباراة بالدوري، منذ أبريل 2017".

وواصل أكثر من سجل في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 260 هدفا "هذا السجل المذهل يعني أنهم مرشحون للفوز رغم أن سيتي هو حامل اللقب في آخر موسمين. توقع معركة حتى صافرة النهاية. ليفربول بات مثل يونايتد فيرجسون في التسعينات. منذ بداية الموسم الماضي، سجل الفريق 23 هدفا في آخر 10 دقائق من المباريات، أكثر ناد في الدوري".

واستمر شيرر "ليس بضربة حظ لأنه يواصل الأمر، ليفربول رائع ومتأهب باستمرار، يجد دائما طريقا ليظفر بالانتصارات. (يورجن) كلوب جعل فريقه يقدم كل ما لديه حتى آخر دقيقة، حتى الشباب أرهقوا أرسنال في مباراة 5-5 قبل أن يفوزوا بركلات الترجيح. كل شيء جاهز لمباراة قوية وجوارديولا بدأ المناورات الذهنية بالقول إن (ساديو) ماني يتحايل، وجه رسالة بذلك إلى حكم المواجهة".

هدف قاتل سجله ماني في شباك أستون فيلا يوم السبت ليقلب ليفربول تأخره إلى انتصار رائع على مضيفه حافظ به على فارق الست نقاط مع سيتي.

ليفربول في الصدارة ويعقبه سيتي ويوم الأحد الكل على موعد مرتقب بين الناديين.

مواجهة لابد أن يربحها جوارديولا ليقلل الفجوة مع رفاق محمد صلاح، وليزعزع ثقتهم بأنفسهم.

لكن إذا انتزع ليفربول انتصارا جديدا في الدوري، فربما مثلما قال شيرر، يصبح أقرب من أي وقت مضى لاستعادة لقب لم يذقه منذ 30 عاما.

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