طارق يحيى: فكرة انضمام عمر جابر للزمالك قائمة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 21:51

كتب : FilGoal

بيراميدز - الإنتاج - عمر جابر

كشف طارق يحيى عضو اللجنة الفنية في نادي الزمالك عن تفكير القلعة البيضاء في التعاقد مع عمر جابر لاعب بيراميدز في يناير المقبل.

وقال طارق يحيى عبر قناة تايم سبورتس: "الزمالك حاول ضم عمر جابر لصفوفه قبل بداية الموسم الحالي لكن بيراميدز تمسك به".

وأضاف "تفكير الزمالك في ضم عمر جابر ليشارك في وسط الملعب مثلما يلعب الآن مع فريقه".

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وأتم تصريحاته "فكرة ضم اللاعب للقلعة البيضاء لا تزال قائمة، والأمر بالكامل في يد إدارة الزمالك إذا رغبت في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

ورحل عمر جابر عن الزمالك في 2016 لينضم لصفوف بازل السويسري، ومنه انضم لصفوف لوس أنجلوس الأمريكي.

قبل أن ينضم لصفوف بيراميدز بداية الموسم الماضي 2018/2019.

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