كشف سمير كمونة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن أسباب تقديمه للاستقالة من تدريب فريق المنيا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

وقال كمونة لـFilGoal.com: "هناك جواسيس في الفريق، والنادي به الكثير من المؤامرات من اللاعبين والمدربين القدامى في المنيا".

وأضاف "تقدمت باستقالتي لمدير الكرة في النادي وحتى الآن لم يتصل بي أي شخص من مجلس الإدارة".

وأوضح "من المؤامرات مثلا أن محمد دكروري مدرب الاحمال رفض السفر مع الفريق إلى بني سويف في إحدى المباريات وخالف تعليمات الجهاز الفني".

وأكد "وهو أحد جواسيس داخل الجهاز الفني".

وتابع "كذلك أبناء النادي دائما ما ينهالون بالهجوم والانتقادات علي ومنهم طارق السيد وشديد قناوي".

واستمر في حديثه "محمد شديد قناوي كذلك امتنع عن السفر مع الفريق لمواجهة الزمالك وديا بالإضافة إلى تأخره عن الفريق في مباراة سوهاج، وكان سعيدا بهدف بني سويف في مرمانا".

وأردف كمونة "الهجوم علينا بدأ قبل انطلاق الموسم ومن الطبيعي أن يخسر الفريق بعض المباريات، ولكن غير طبيعي أن يعمل الجهاز الفني في هذه الأجواء الممتلئة بالمؤامرات".

وأتم تصريحاته "الفريق أيضا به العديد من الإصابات والغيابات مثل وائل علي وعبد العزيز الشاعر وأحمد عصام وعمرو عثمان، لذلك من المستحيل أن أستمر في تدريب المنيا في ظل هذه الأجواء البعيدة عن كرة القدم".

FilGoal.com انتقل لرئيس نادي المنيا عاطف عبد الجابر وتواصل معه ليمنحه حق الرد على تصريحات كمونة.

وبالفعل رد عاطف عبد الجابر على تصريحات كمونة لـFilGoal.com قائلا: "حتى الآن لم يتقدم باستقالته لمجلس الإدارة".

وشدد "هذه التصريحات لا تليق باسم نادي المنيا ولا يصح أن تخرج مثل هذه الأقاويل من مدرب الفريق ولن أعلق عليها".

وشرح "من الطبيعي أن يواجه الفريق والجهاز الفني هجوما عبر وسائل التواصل من الجماهير بسبب تراجع النتائج".

وأنهى رئيس المنيا حديثه مع FilGoal.com: "مجلس الإدارة سيجتمع لتحديد مصير الجهاز الفني في الساعات القليلة المقبلة".

وكما منح FilGoal.com حق الرد لرئيس نادي المنيا على تصريحات سمير كمونة، توجهنا لطارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ليرد على حديث كمونة.

وقال طارق السيد لـFilGoal.com: "المنيا أحد الأندية الكبيرة ولا يصح أن يقال عنه مثل هذا الكلام".

واستكمل "كان يجب أن يراجع سمير كمونة نفسه قبل أن يهاجمني ولا يحق له الكلام بمثل هذه الطريقة في حقي".

الظهير الأيسر السابق أضاف "إذا فشلت في تحقيق نتائج جيدة مع المنيا لا تعلق فشلك على أشخاص آخرين".

وكشف "لم أهاجم كمونة وكنت أحاول مساعدته وقولت في الإذاعة أن عليه مراجعة أخطائه ولا يسمع لأي شخص حتى ينجح مع الفريق".

وأتم تصريحاته "في النهاية المنيا هي مسقط رأسي وأنا أهتم دائما بفريقي، وإذا حقق كمونة نتائج جيدة لن يهاجمه أي شخص".

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