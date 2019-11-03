ماركو سيلفا: ننتظر موقف جوميش من المستشفى.. هذا أهم من كرة القدم

تحدث ماركو سيلفا المدير الفني لإيفرتون عن الإصابة الخطيرة التي تعرض لها لاعبه أندري جوميش خلال مواجهة توتنام هوتسبرز في الدوري الإنجليزي.

وقال سيلفا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "جوميش ذهب إلى المستشفى، برفقة الجهاز الطبي للنادي".

وتابع "من الأفضل لنا أن ننتظر لنعرف الجديد بشأن تفاصيل الإصابة".

ثم أضاف "بالتأكيد، هذه لحظة سيئة لنا كفريق، والأمر أهم من كرة القدم".

وأتم "سنقدم كل دعمنا لجوميش".

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أندري جوميش لاعب إيفرتون تعرض لإصابة كسر مروعة ليتسبب في بكاء كل من في الملعب.

الكوري الجنوبي سون هيونج مين تدخل على جوميش من الخلف، قبل أن يتدخل سيرج أورييه على جوميش من الأمام.

تدخلان مع التواء الكاحل في أرضية الملعب = كسر في قدم جوميش.

مشهد مُروع تسبب في صدمة لـ سون وكل لاعبي توتنام، مع محاولات لاعبي إيفرتون لتهدئة جوميش.

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