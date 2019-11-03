قرعة كأس ألمانيا.. مواجهات متوسطة لـ بايرن ودورتموند

أوقعت قرعة دور الـ16 لكأس ألمانيا بايرن ميونيخ حامل اللقب في مواجهة هوفنهايم.

بينما يواجه بروسيا دورتموند نظيره فيردير بريمن.

وتقام مباريات هذا الدور يومي 4 و5 فبراير من عام 2020 المقبل.

وجاءت المواجهات الثمانية لدور الـ16 لكأس ألمانيا كالآتي:

إينتراخت فرانكفورت × آر بي لايبزج

باير ليفركوزن × شتوتجارت

بايرن ميونيخ × هوفنهايم

شالكه × هيرتا برلين

ساربروكن × كارلشروهر

فيردير بريمن × بروسيا دورتموند

كايزرسلاوترن × فورتونا دوسلدورف

فيرل × يونيون برلين

وفاز بايرن ميونيخ بلقب كأس ألمانيا في نسخته الماضية بالتغلب على آر بي لايبزج في النهائي بثلاثية دون رد.

ويعد بايرن ميونيخ أكثر فرق ألمانيا تتويجا بالكأس برصيد 19 مرة، يأتي بعده بريمن بـ6 ألقاب.

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