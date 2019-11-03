التشكيل – قمر يقود هجوم الاتحاد أمام المحرق

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري عن التشكيل الذي يواجه المحرق البحريني.

الاتحاد يستقبل المحرق على استاد الإسكندرية في ذهاب دور الـ 16 للبطولة العربية.

ويعتمد يوسف على خالد قمر في خط الهجوم، فيما يظل بناهيني وهشام محمد على مقاعد البدلاء.

تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: أسامة العزب – محمد أنور – محمود رزق – السيد سالم

الوسط: نور السيد – أحمد نبيل مانجا – أحمد رفعت – أوكوي – أيمن غباشي

الهجوم: خالد قمر

دكة البدلاء: محمود الزنفلي – خالد الغندور – بناهيني – كريم الديب – إسلام جمال – هشام محمد – جدو

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