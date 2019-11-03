أعلن نبيل محمود المدير الفني لـ سوهاج تقدمه باستقالته عبر FilGoal.com.

سوهاج خسر 2-3 أمام مضيفه بترول أسيوط في الجولة الثالثة لدوري الدرجة الثالثة (مجموعة الصعيد).

ليصرّح محمود بعد المباراة لـ FilGoal.com: "تقدمت باستقالتي بعد الهزيمة أمام بترول أسيوط".

وبرر: "مجهودي يضيع وسط النتائج السلبية للفريق".

وأكمل: "بذلت مجهودا كبيرا بعد قبولي المسؤولية عقب إغلاق باب القيد، الإدارة لم تبخل علينا بأي شيء".

وأضاف: "أبلغت الإدارة باستقالتي ولا أعرف رد فعلهم، لكني اتخذت قرارا نهائيا، لأني لن أستطيع تقديم شيء آخر".

وأتم: "لن أتحمل النتائج، هناك شيء غير طبيعي يحدث للاعبين".

FilGoal.com تواصل أيضا مع نشأت العريس رئيس نادي سوهاج، وسأله عن موقف الإدارة من نبيل محمود.

ليصرح العريس: "لم نتخذ قرارا نهائيا بشأن قبول الاستقالة".

وأضاف: "نعلم اجتهاده مع الفريق، لكن النتائج لم تخدمه".

وأتم: "نتمنى أن يتراجع عن استقالته، ولو أصر على قراره فإننا سنبحث عن البديل".

بترول أسيوط هزم على سوهاج بثلاثية مقابل هدفين.

محمود كمال تقدم أولا لـ بترول أسيوط قبل أن يتعادل محمد عبد السميع لـ سوهاج ويتقدم الأخير بهدف ثان قبل أن يتعادل بترول أسيوط ويعود للتقدم من علامة الجزاء عن طريق إيهاب فؤاد.

وارتفع رصيد بترول أسيوط للنقطة السادسة، فيما تجمّد رصيد سوهاج عند نقطة واحدة في المركز العاشر، بالإضافة إلى توديعه مسابقة الكأس من دورها التمهيدي.

طالع أيضا:

شاهد - وردة يواصل خطف الأضواء في اليونان

استبعاد أيمن أشرف من قائمة مصر.. تعرف على البديل

تصريحات مثيرة من إيهاب جلال بعد الوصول لدور مجموعات الكونفدرالية

المصري إلى مجموعات الكونفدرالية

لماذا رفض الأهلي ضم كهربا في 2015