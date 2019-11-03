NBA - ثانيتان تمنعان السيكسرز من الخسارة الأولى.. والواريورز يواصل السقوط

ثانيتان فقط هو الوقت المتبقي على نهاية المباراة، لكنه بالنسبة لفريق فيلاديلفيا سيفينتي سيكسيرز وقت كافي تماما لتحقيق الفوز.

ورغم أن السيكسرز ظل طوال المباراة ضد بورتلاند ترايل بلايزرز متأخرا في النتيجة إلا أن تقدمه لمرة واحدة فقط قاده للفوز الخامس على التوالي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

وفاز السيكسرز على بورلاتند بنتيجة 129-128.

ليظل السيكسرز الفريق الوحيد في الـNBA الذي لم يهزم منذ انطلاق الموسم الجاري.

وغاب عن السيكسرز في هذه المواجهة نجمه الكاميروني جويل أمبيد لعقوبة الإيقاف بعد المشارجة بينه وبين كارل أنتوني تاونز في المباراة السابقة ضد مينيسوتا تمبروولفز.

واعتقد كل من يشاهد المباراة أن فريق بورتلاند حسم المواجهة لصالحه بعدما تقدم في النتيجة بفارق 21 نقطة، إلا أن السيكسرز استطاع العودة وتقليص الفارق قبل ثواني من النهاية.

وأثناء تقدم فريق بورتلاند بنتيجة 128-126 ومع تبقي ثانيتين فقط على نهاية المباراة سجل اللاعب التركي فرقان كوركماز سلة ثلاثية ليقود بها السيكسرز لفوز مثير في اللحظات الأخيرة من المواجهة.

وبهذا الفوز يواصل فيلاديلفيا تصدره لترتيب المنطقة الشرقية من الـNBA.

المباراة شهدت تألق داميان ليلارد نجم بورتلاند الذي سجل 33 نقطة في سلة السيسكرز.

ومن جانب السيسكرز تألق لاعب الارتكاز آل هورفورد بتسجيله 25 نقطة.

مباراة أخرى مثيرة أقيمت فجر اليوم الأحد، فاز بها ميلوكي باكس على حامل لقب الـNBA من الموسم الماضي تورنتو رابتورز بنتيجة 115-105.

وتألق كايل لاوري نجم تورنتو في المباراة وسجل 36 نقطة لكنهم كانوا غير كافيين لفوز فريقه الذي واجه العملاق يانيس أنتيتوكمبو نجم الباكس وأفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي.

يانيس سجل 36 نقطة وحقق 15 متابعة وقدم 8 مساعدات لزملائه ليقود فريقه للفوز.

أما فريق بروكلين نيتس بقياده نجمه كايري إيرفنج لم يستطع تحقيق الفوز على ديترويت بيستوينز ليخسر بنتيجة 113-109.

ورغم أن إيرفنج سجل 20 نقطة و11 متابعة و10 مساعدات إلا أن فريقه لم يخرج فائزا في المباراة التي شهدت تألق العملاق أندري درايموند نجم البيستوينز.

درايموند سجل 25 نقطة وحقق 20 متابعة وقدم 6 مساعدات.

أما فريق جولدن ستيت واريورز الفائز باللقب 3 مرات في آخر 5 سنوات خسر للمرة الخامسة هذا الموسم أمام تشارلوت هورنيتس بنتيجة 93-87 في مباراة شهدت مشاركة اللاعبين الشباب والجدد فقط.

ويغيب عن الواريورز النجم ستيفن كيري بعدما تعرض لإصابة بكسر في معصم اليد اليسرى قبل أيام ومن المتوقع أن يغيب لأكثر من 3 شهور.

كما شهدت المباراة غياب النجم الآخر درايموند جرين بسبب الإصابة في الإصبع.

وغاب كذلك دي أنجيلو راسل للراحة بقرار من مدرب الفريق ستيف كير.

وبدأ جولدن ستيت المباراة بتشكيل تبلغ قيمة رواتبه هذا الموسم 7 ملايين دولار فقط وهو التشكيل صاحب أقل قيمة رواتب بين جميع فرق الـNBA.

وعلى الرغم من خوض المباراة بتشكيل شاب إلا أن جولدن ستين قدم أداء جيد وخسر بفارق 6 نقاط فقط.

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