لاعب أرسنال: أوزيل غير سعيد

اعترف سياد كولاسيناك مدافع أرسنال أن زميله الألماني ميسوت أوزيل لا يشعر بالسعادة بين جدران المدفعجية.

أوزيل عانى من قلة المشاركة تحت قيادة المدرب أوناي إيمري منذ قدومه الموسم الماضي، وظهر لاعب ريال مدريد في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد مرور 10 جولات.

وكولاسيناك قال لصحيفة "إيفينينج ستاندرد": "أوزيل هو أوزيل، لديه الكثير من الجودة. على سبيل المثال قد تضع الفرق لاعبين لمراقبته ما يخلق المساحة للآخرين، ويصنع الفارق في المباريات".

وأضاف "ميسوت واحد من أفضل اللاعبين في أوروبا، وأعتقد أنه قادر على تحقيق الكثير للفريق عند عودته للمشاركة".

وأشار "هو غير سعيد بعض الشيء في الوقت الحالي لكن لا يمكنك رؤية ذلك في التدريبات. يعطي كل ما لديه ويخوض تدريبات إضافية للتأكد من الوصول للمستوى الذي يحتاجه".

كمشجع لأرسنال لا يبدو أوزيل عازما على الرحيل إذ قال في منتصف الشهر الماضي: "لدي عقد ممتد مع أرسنال حتى 2021، وسوف أظل مع الفريق حتى نهايته، لقد وقعت على عقد جديد وفكرت مليا وكان من أهم القرارات في مسيرتي الكروية".

وتابع "لا أريد البقاء لعام أو اثنين، أفضل الالتزام بمستقبلي مع أرسنال وهو ما فعله النادي معي، قد تمر بأوقات صعبة مثل تلك، لكن لا سبب للذهاب".

3 مباريات فقط حصيلة مشاركات لاعب ريال مدريد السابق في الموسم الجاري، وآخرها كان البدء أساسيا في مواجهة ليفربول بكأس الرابطة التي انتهت بفوز الأخير بركلات الترجيح بعد التعادل 5-5 في مباراة مثيرة.

صاحب الـ31 عاما انضم إلى المدفعجية في صيف 2013 قادما من ريال مدريد مقابل 47 مليون يورو.

وإجمالا لعب 234 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات، سجل فيها 43 هدفا وصنع 75.

أما على صعيد الألقاب فقد جمع 3 كؤوس اتحاد إنجليزي، وتوج بلقبي درع خيرية.

هل تضع أوزيل في تشكيل أرسنال لمواجهة ولفرهامبتون يوم السبت؟

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