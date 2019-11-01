مدرب ليفانتي قبل مواجهة برشلونة: لم يكتشفوا بعد الحل السحري لإيقاف ميسي

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 - 23:28

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

أشاد باكو لوبيس المدير الفني لـ ليفانتي، بقدرات منافسه المقبل: ليونيل ميسي أسطورة برشلونة.

ليفانتي يستقبل برشلونة على ملعب سيوتات دي فالنسيا غدا السبت، بالجولة 12 من الدوري الإسباني.

وصرّح لوبيس في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة: "لا أعرف فريقا اكتشف حتى الآن الحل السحري لإيقاف ميسي".

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وأضاف: "لا توجد كلمات كافية لوصف ميسي، علينا أن نقوم بعمل جماعي عظيم أمامه".

وأكمل: "أتمنى أن نكرر فوزنا على برشلونة، لكنهم تعلموا من هفوات بداية الموسم وحققوا 5 انتصارات متتالية. إنه فريق عظيم، سيكون من الصعب للغاية الفوز عليهم".

ليفانتي يمتلك سجلا مميزا أمام برشلونة مؤخرا، إذ هزمه مرتين في آخر موسمين.

ففي الأسابيع الأخيرة من موسم 2017\2018، وبينما سار برشلونة في طريق مفتوح نحو دوري اللا هزيمة، ظهر أفراد ليفانتي من العدم وألحقوا بـ برشلونة هزيمة تاريخية بنتيجة 5-4.

الفوز كان الأول لـ ليفانتي على الإطلاق على برشلونة في مسابقة الدوري الإسباني طوال تاريخ مواجهاتهما.

قبل أن يعود ليفانتي ويكرر انتصاره على برشلونة في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي بهدفين مقابل هدف واحد هذه المرة، لكنه ودع المسابقة بالخسارة 0-3 في الإياب.

برشلونة يتصدر الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة من 10 مباريات، فيما يحتل ليفانتي المركز 11 برصيد 14 نقطة من 11 مباراة.

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