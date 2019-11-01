اسكواش - نور الشربيني تعادل رقم شبانة وتحقق بطولة العالم.. وعبد الجواد بطل الرجال

نجحت نور الشربيني في تحقيق لقب بطولة العالم CIB للسيدات في الاسكواش، بعد الفوز على رنيم الوليلي.

نور الشربيني انتصرت على رنيم الوليلي 3-1 في نهائي البطولة، لتحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وتُوجت نور بلقبها الرابع لتعادل رقم عمرو شبانة كأكثر المصريين تتويجا بلقب العالم.

اليوم الجمعة الأول من شهر نوفمبر، يوم لن تنساه أبدا نور الشربيني التي وُلدت في نفس اليوم عام 1995.

وفي يوم احتفالها بعيد ميلادها الـ 24، حققت لقب العالم.

وتُعد الماليزية المعتزلة نيكول دافيد هي الأكثر تتويجا بلقب العالم بـ 8 مرات.

في عيد ميلادها الـ ٢٤، نور الشربيني تتوج بلقب بطولة العالم للسيدات للمرة الرابعة في تاريخها والثانية على التوالي بعد الفوز على رنيم الوليلي ٣-١ @noursherbini pic.twitter.com/vAQpdp2zSc — FilGoal (@FilGoal) November 1, 2019

وعلى الجانب ذاته نجح كريم عبد الجواد من تحقيق اللقب الأول من بطولة CIB مصر للاسكواش رجال.

كريم عبد الجواد انتصر على علي فرج 3-0 ليحقق اللقب في نسخته الأولى.

كريم عبد الجواد يحسم اللقب بعد الفوز بالشوط الثالث ١١-٨ كريم (٣) علي فرج (٠)@AliFarag @karimabdelgawad pic.twitter.com/OW8CFa9H3i — FilGoal (@FilGoal) November 1, 2019

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