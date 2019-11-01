قائمة برشلونة – غياب ديمبيلي أمام ليفانتي رغم انتهاء الإيقاف

رغم تأديته عقوبة الإيقاف لمباراتين وجاهزيته لمواجهة ليفانتي، قرر إرنستو فالفيردي استبعاد لاعبه عثمان ديمبيلي.

برشلونة يحل ضيفا على ليفانتي في ملعب سيوتات دي فالنسيا بالجولة 12 للدوري الإسباني غدا السبت.

وأعلن فالفيردي عن قائمة تضم 19 اسما للسفر إلى فالنسيا، لم تشهد حضور ديمبيلي.

وغاب ديمبيلي عن برشلونة في المباراتين الماضيتين للإيقاف بسبب طرده أمام إشبيلية، وكان جاهزا لمواجهة ليفانتي، لكن فالفيردي استبعده بقرار فني.

ويدخل برشلونة المباراة مدججا بكل أسلحته المهمة، على رأسها ليونيل ميسي ولويس سواريز في خط الهجوم.

برشلونة يتصدر الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة من 10 مباريات، فيما يحتل ليفانتي المركز 11 برصيد 14 نقطة من 11 مباراة.

قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو

الدفاع: جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – جان كلير توديبو – نيلسون سيميدو – سيرجي روبيرتو – جوردي ألبا – فيربو جونيور

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش- أرتور ميلو – فرينكي دي يونج – أرتورو فيدال

الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان - أنسو فاتي – كارليس بيريز

اختر تشكيل برشلونة المثالي لمواجهة ليفانتي

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