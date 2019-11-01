خاص 4 وديات قوية لـ الإسماعيلي في فترة أمم إفريقيا تحت 23 عاما

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 - 18:34

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الجزيرة

كشف صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي عن تحديد ناديه لأربع مباريات ودية خلال فترة التوقف بسبب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما تنطلق في الفترة ما بين الثامن من شهر نوفمبر الجاري وحتى 22 من الشهر ذاته، ولن تقام أي مباراة في الدوري المصري حتى نهايتها.

وقال المنياوي: "الإسماعيلي سيواجه الإنتاج الحربي ونادي مصر والمصري ومصر للمقاصة خلال أيام الثاني والسابع والـ 12 والـ 19 من شهر نوفمبر على الترتيب".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الاختيارات جاءت من فرق الدوري الممتاز بهدف العمل على تقديم مستوى قوي يحافظ من خلاله اللاعبين على استعداداتهم".

وواصل "الاستعدادات ستكون لبطولة الدوري وكذلك البطولة العربية".

ويواجه الإسماعيلي نظيره الجزيرة الإماراتي في الـ 26 من شهر نوفمبر الجاري في إياب دور الـ 16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وانتصر الإسماعيلي ذهابا بهدفين مقابل لا شيء ويسعى للوصول لدور ربع النهائي من البطولة.

في الدوري المصري، يحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.

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