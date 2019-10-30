حلم طوكيو 2020 - 11 محترفا في قائمة غانا لأمم إفريقيا دون 23 عاما

ضمت قائمة منتخب غانا دون 23 عاما التي تشارك في بطولة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، 11 محترفا في أوروبا.

ويلعب المنتخب الغاني ضمن المجموعة الأولى التي تضم مصر والكاميرون ومالي.

وأعلن إبراهيم تانكو المدير الفني للفريق قائمة تضم 21 لاعبا، بينهم 11 في أوروبا و10 محليين.

وتضم القائمة 5 لاعبين ينشطون في دوريات إسبانيا، ولاعبين في البرتغال، ومثلهما في هولندا، ولاعب واحد في الدوري البلجيكي ومثله في الدوري الفنلندي.

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وتقام البطولة بين 8 و22 نوفمبر، ويتأهل أصحاب المراكز الـ3 الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتقام مباريات البطولة على ملعبي القاهرة والسلام، على أن يستضيف مباريات المجموعة الأولى استاد القاهرة والتي تضم كل من مصر ومالي وغانا والكاميرون.

بينما يستضيف ملعب السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

ويبدأ منتخب مصر الأوليمبي مبارياته في البطولة أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14.

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