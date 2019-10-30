نابي كيتا: لم أصل لقمة مستواي.. وانتظروا المزيد

يرى نابي كيتا لاعب وسط ليفربول أنه لم يصل بعد لقمة مستواه وأن هناك ما هو أفضل يمكن تقديمه مع الريدز.

وعاد صاحب الـ24 عاماً من الإصابة وشارك كبديل في التعادل مع مانشستر يونايتد، قبل خوض مواجهة جينك في دوري أبطال أوروبا كاملة، والتي انتهت بفوز الريدز 4-1 في بلجيكا الأسبوع الماضي.

وقال كيتا لموقع ناديه: "بالطبع أنا سعيد بمستواي، وأود أن أكون أفضل. نعم الآن لحظة جيدة بالنسبة لي، وأحاول تجنب أي إصابات والحصول على وقت من اللعب. أشعر أنه يمكنني حقاً مساعدة الفريق".

وعقب ما قدمه أمام جينك البلجيكي في دوري الأبطال، يرى البعض أنها كانت المباراة الأفضل لكيتا خلال 38 مباراة خاضها مع الريدز إلى الآن لكنه يرى غير ذلك.

وأضاف "أرغب في القيام بما هو أفضل. لعبت جيداً بما يكفي لإرضاء الجميع، لكنني أريد أن أفعل ذلك في المباريات المقبلة أيضاً".

ويستعد ليفربول لملاقاة أرسنال ضمن دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين مساء الأربعاء.

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